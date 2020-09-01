Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн 

RT на русском 12 минут назад
Более 1 млн россиян заразились коронавирусом
Фото: ТАСС
В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 4993 случая коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
RT на русском: последние новости
Умер писатель Владислав Крапивин Умер писатель Владислав Крапивин Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство Какие изменения вступают в силу 1 сентября Какие изменения вступают в силу 1 сентября
Общество , Анатолий Альтштейн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Куштау: Путин «отыграл назад»
Куштау: Путин «отыграл назад»
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
01:53
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
Шоу-бизнес
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
03:37
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
Происшествия
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
00:16
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
В мире Статьи
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение