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Магнитное возмущение: что угрожает россиянам в начале осени 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Магнитное возмущение: что угрожает россиянам в начале осени
Фото: РИА Новости
6 сентября на Земле ожидается сильное «магнитное возмущение», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также дал прогноз на весь первый месяц осени, который ожидается теплее, чем обычно, сообщает «Свободная пресса».
Вильфанд подчеркнул, что в конце августа метеорологи фиксировали несколько магнитных бурь.
По его словам, на время геомагнитная обстановка «успокоилась», но уже к концу недели снова ожидается усиление волн. Россиянам, особенно чувствительным к магнитным бурям, синоптики рекомендуют принять соответствующие меры предосторожности.
Оглашая прогноз погоды на сентябрь, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что первый осенний месяц в 2020 году ожидается теплее, чем обычно: в среднем температура будет выше на 1-2 градуса. Осадки также прогнозируются в пределах нормы.
Комментируя распространенные в СМИ новости о том, что грядущая зима ожидается «суровой» из-за чересчур жаркого лета, Вильфанд заявил, что подобным прогнозам верить не стоит. По его словам, существующие методики позволяют предсказывать погоду не более, чем на три месяца вперед.
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Общество , Происшествия
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