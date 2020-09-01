«Карательная оценка»: россиян лишат отметки

Совфеде высказались за отмену пятибалльной системы оценивания в школе из-за того, что преподаватели перестали ставить ученикам единицу. Заслуженные учителя РФ , преподававшие во времена, когда кол еще использовался, уверены: современные педагоги избегают этой отметки, чтобы не навредить рейтингу и имиджу школы. Тем не менее сами действующие педагоги считают, что к единицам прибегают только те учителя, которые не смогли обучить ребенка.

В современной системе школьных оценок есть одна, которая не используется, — это единица. Нужна ли она? В Совфеде уверены, что нет — об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс

Как пояснил сенатор, сейчас роль самой низкой оценки играет двойка — и учителя, и дети забыли о единице.

«Правильно было бы убрать единицу, оставить четырехбалльную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют. Когда я учился, преподаватели ставили единицу, когда разозлятся на ученика, когда он мало того, что не знает, так еще и пакостит», — рассказал чиновник.

За что можно получить единицу

Сами педагоги утверждают, что единица не используется ими намеренно. Так, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2013», учитель физкультуры московской школы №1191 Юрий Шендановин считает, что низкие оценки у школьника, в том числе кол, свидетельствуют о некомпетентности преподавателя.

«За всю свою педагогическую деятельность ни разу единицу не использовал в оценке знаний учеников. Считаю, что любая отметка — единичка или двойка — это роспись в том, что педагог не смог научить ребенка. Эти отметки я стараюсь в своей практике не применять.

Единица — большое психологическое воздействие на подсознание ребенка. Хуже двойки нет ничего, но единица — крайняя степень возмущения, негодования учителя. Так что не практикую», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Он отметил, что не склонен ставить единицу даже в том случае, если ученикам не удастся подтянуться или отжаться, согласно принятым нормативам. «Нужен индивидуальный подход к ребенку — может быть ученик весом 100 кг и 50 кг в одном классе. Надо подходить индивидуально к каждому ученику — все мы разные, поэтому нормативы далеко позади», — пояснил учитель.

Заслуженный учитель России, член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман призналась «Газете.Ru», что ставит единицы, однако не в электронный дневник, а к себе в тетрадь, чтобы ученики могли исправить оценку, если того захотят.

«Единица ставится за несданную работу, а не за очень плохую. Если мне не сдают вовремя, то я ее ставлю. Некоторое время назад один молодой человек с большим возмущением требовал, чтобы я поставила не единицу, а двойку. Но я в электронный дневник не заношу, только к себе в тетрадочку. Теоретически в электронном дневнике можно исправить отметку, но это не разрешается, его постоянно мониторят», — рассказала педагог.

Заслуженные учителя РФ Евгений Ямбург и Александр Снегуров выступают за то, чтобы учителя использовали все отметки из системы оценивания. «Я ставил единицу всегда — за халтуру, за неподготовленный материал. Но кол был очень удобной отметкой, он легко переправлялся на четыре. Вопрос не в том, чтобы наказать отметкой, а в том, чтобы человек выучил, пришел, пересдал, и я благополучно переправил на четверку. Таким образом, ничего не надо было подтирать в журнале», — сказал Ямбург «Газете.Ru».

По той же схеме действовал и Снегуров.

«Ставил единицу в журнал нередко, и она принималась администрацией. Иногда я исправлял ее на четверочку — этим была хороша моя единица. Я же не карал ею, а немножко подстегивал. Здесь никакой мстительности или желания ущемить ребенка нет. Полагал, что надо дать возможность человеку подняться от единицы до четверки — этот пройденный путь на некоторых влиял благотворно», — отметил педагог.

Почему школы стремятся завышать оценки

По словам заслуженного учителя РФ, сейчас самая низкая отметка не используется из-за необъективности преподавателей — многие из них при оценке знаний руководствуются рейтингом школы, который состоит из успеваемости каждого ученика.

«Появилась тенденция на маскировку проблем. Их выявление отнимает у школы баллы, считается, что это как-то дискредитирует школу, а на самом деле дискредитируют ее фальшивые четверки и пятерки. И потом это вскрывается на ЕГЭ. К сожалению, порой, такие директивы поступают и от администрации: не ставьте или старайтесь не ставить», — рассказал Снегуров.

Ямбург также уверен, что дело вовсе не в забытой единице, а в учителях, которые боятся ставить низкие отметки: «Был такой момент, после которого осталась только двухбалльная система — преподаватели стали считать, что нет плохих учеников, есть только плохие учителя».

Александр Снегуров отметил, что в нулевых боролся за полноценное применение пятибалльной системы оценивания, однако убедить педагогов ему не удалось. «Я предлагал вернуть весь спектр оценок еще в 2004 году, когда участвовал в конкурсе „Учитель года“. Говорил об этом с руководителем Департамента образования. Я боролся за баллы, за эти оценки. Можно сказать, что они не имеют значение, но тогда не имеет значение многое в образовании. Пока ученики ориентируются на результаты, на баллы, они не должны быть фальшивыми», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем не менее одной из причин, почему единица уже не в ходу, считается потеря возможности исправить данную отметку на четверку, о которой говорили преподаватели. «Раньше, когда были бумажные журналы, ее можно было легко исправить на четверку, а двойку не исправишь. Из-за электронного журнала единица, конечно, отомрет», — сказала «Газете.Ru» член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман.

История единицы с участием Пушкина

В разные периоды российской истории все оценки — от единицы до пятерки — имели неодинаковое значение.

До 1837 года, когда каждое учебное заведение было вправе устанавливать свою систему оценивания, пятибалльная шкала существовала в Царскосельском лицее. Во время экзаменов ученикам давали словесные оценки: «хорошо», «очень хорошо», «слабо», «имеет сведения», «не имеет».

Отметки указывались «в табеле об успехах, прилежании и дарованиях лицеистов». Вот, как это выглядело в табеле русского писателя Александра Пушкина: «В российском и латинском языках: успехи в латинском хороши; в русском не столь тверды, сколь блистательны. Слабого прилежания. Одарен понятливостью и вкусом. Во французском языке: считается между первыми. Весьма прилежен. Одарен понятливостью, проницателен. В логике: хорошие успехи. Неприлежен. Весьма ленив».

В 1837 году Министерство народного просвещения обязало использовать пятибалльную систему оценивания все школы. С того момент цифра «1» обозначала слабые успехи; «2» — посредственные; «3» — удовлетворительные; «4» — хорошие; «5» — отличные.

Шкала просуществовала вплоть до мая 1918 года — тогда Наркомпросом РСФСР принял решение об отмене балльных отметок. Преподаватели ставили своего рода зачеты всей группе или бригаде, выполнявшей задание.

В сентябре 1935 года СНК СССР восстановил словесную пятибалльную систему отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо» и «очень плохо». И в 1944 году, на основании приказа Наркомпроса, шкала приняла окончательный вид: «5» — отлично, «4» — хорошо, «3» — посредственно, «2» — плохо, «1» — очень плохо.

В течение XX века оценка «единица» постепенно перестала использоваться преподавателями — историки называют современную систему четырехбалльной.

В августе 2018 года Рособрнадзор уже обсуждал тему отказа от пятибалльной системы оценивания в школах. «Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — говорил замглавы ведомства Анзор Музаев «Известиям».

Тогда к разработке новых критериев внутришкольного оценивания уже приступила ассоциация школ, рассказывал руководитель Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ и один из авторов ЕГЭ. «В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», — отмечал он.

Тем не менее дальше обсуждений инициатива не прошла. Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий кафедры методики преподавания истории МПГУ, доктор педагогических наук Евгений Вяземский, менять пятибалльную систему оценивания в ближайшее время никто не будет из-за того, что она наименее «раздражающая».

«Унифицированная государственная система оценок — это средний образец, который наиболее устойчив. Пятибалльная шкала — формальность. Конечно, крайняя оценка (единица) ушла, так как она всегда являлась фактором педагогического стресса», — пояснил эксперт.

Он добавил, что единица перестала использоваться учителями, так как в педагогическом процессе появилось такое понятие, как психология отношений учителя и ребенка.

«Одна из главных функций школы — это не только знание, но и психологическая коммуникация. Если маленький человек скажет дома, что получил кол — это будет скандал, истерика, вопли, слезы. Кол — карательная оценка, она совершенно не нужна. Это психология отношений между учителем и ребенком, ребенком и родителями», — заявил Вяземский.

«Газета.Ru» направила запрос в Минпросвещения РФ с просьбой дать толкование отметке «единица», а также рассказать, в каких случаях преподавателям разрешено ее использовать при оценивании. Тем не менее в ведомстве не смогли дать ответы на эти вопросы.