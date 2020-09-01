Юнармейцы поздравили учеников с Днем знаний 

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Присоединиться к праздничному флешмобу можно, публикуя свои рисунки в соцсетях с хэштегом #школамыскучали.

Участники движения «Юнармия» поздравили всех учеников с Днем знаний. В подмосковном парке «Патриот» юнармейцы устроили трогательный флешмоб, поздравив учеников с этим важным для них праздником.

«Новый учебный год обязательно будет успешным!», — говорится в сообщении «Юнармии».

Присоединиться к поздравлению могут все желающие, для этого нужно поделиться своим рисунком о Дне знаний в социальных сетях с хэштегом #школамыскучали.