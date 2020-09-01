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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Опасное 1 сентября
Фото: РИА Новости
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции Беларуси;
  • Светлана Тихановская обеспокоена заявлениями Путина и готовится выступить в ООН;
  • В России стартовал новый учебный год;
  • Синоптики пообещали россиянам суровую зиму;
  • А американские психологи выяснили, сколько секса нужно женщинам.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
Общество , Apple , Google
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