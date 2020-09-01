Опасное 1 сентября

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции Беларуси;
- Светлана Тихановская обеспокоена заявлениями Путина и готовится выступить в ООН;
- В России стартовал новый учебный год;
- Синоптики пообещали россиянам суровую зиму;
- А американские психологи выяснили, сколько секса нужно женщинам.
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