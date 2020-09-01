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1 сентября: в школах разгорится скандал из-за еды 

Павел Тиунов 1 час назад
Родителей российских школьников захлестнет волна возмущения, когда они сравнят, чем питаются дети в богатых и бедных регионах страны, считают эксперты, опрошенные изданием Ura.ru. C 1 сентября образовательные учреждения в обязательном порядке должны публиковать меню школьных завтраков и обедов.
Голыми руками: В школе РФ разгорелся скандал
Речь идет об указе министра просвещения РФ Сергея Кравцова о публикации рациона учеников 1-4 классов. Обязательство распространяется на школы, получающие в 2020 году федеральные субсидии на организацию бесплатного питания. Инициатива связана со стремлением нивелировать различия в качестве питания разных образовательных учреждений.
При этом, по мнению экспертов, на практике публикация меню школьных обедов может вылиться в рост социального напряжения, поскольку в российских регионах детей продолжат кормить по-разному из-за разной наполняемости бюджетов.
Так, политолог Алексей Рощин отметил, что в бедных регионах родители начнут сравнивать, чем питаются их дети и как составлено меню школьников, например, в Москве.

«На пустом месте будут возникать скандалы», — подчеркнул эксперт.

Журналисты проанализировали меню, уже появившееся на сайтах российских школ. Гипотеза о том, что учеников продолжат кормить по-разному, подтвердилась.
Например, в столичной школе №2054 учеников 1 сентября в обед накормят сибирским борщом с говядиной и пастой «Карбонара», а в пермской школе №22 на стол перед школьниками поставят картофельный суп с макаронами и плов.
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Общество , Видео , Алексей Рощин , Сергей Кравцов , РИА Ura.ru
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