1 сентября: в школах разгорится скандал из-за еды 

Родителей российских школьников захлестнет волна возмущения, когда они сравнят, чем питаются дети в богатых и бедных регионах страны, считают эксперты, опрошенные изданием Ura.ru. C 1 сентября образовательные учреждения в обязательном порядке должны публиковать меню школьных завтраков и обедов.

Речь идет об указе министра просвещения РФ Сергея Кравцова о публикации рациона учеников 1-4 классов. Обязательство распространяется на школы, получающие в 2020 году федеральные субсидии на организацию бесплатного питания. Инициатива связана со стремлением нивелировать различия в качестве питания разных образовательных учреждений.

При этом, по мнению экспертов, на практике публикация меню школьных обедов может вылиться в рост социального напряжения, поскольку в российских регионах детей продолжат кормить по-разному из-за разной наполняемости бюджетов.

Так, политолог Алексей Рощин отметил, что в бедных регионах родители начнут сравнивать, чем питаются их дети и как составлено меню школьников, например, в Москве.

«На пустом месте будут возникать скандалы», — подчеркнул эксперт.

Журналисты проанализировали меню, уже появившееся на сайтах российских школ. Гипотеза о том, что учеников продолжат кормить по-разному, подтвердилась.

Например, в столичной школе №2054 учеников 1 сентября в обед накормят сибирским борщом с говядиной и пастой «Карбонара», а в пермской школе №22 на стол перед школьниками поставят картофельный суп с макаронами и плов.