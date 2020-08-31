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Россиян предупредили о непростом сентябре 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиян предупредили о непростом сентябре
Фото: РИА Новости
1 сентября в России ожидается комфортная погода, способствующая получению новых знаний, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С моей точки зрения, завтра будет вполне комфортная погода, которая будет мобилизовать школьников и студентов на постижение новых знаний», — заявил он РИА «Новости».

В столице утром ожидается 17-18 градусов, днем — около 20-21 градуса. Будет ветрено и без осадков.
При этом в ряде регионов в первые пять дней осени ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Липецкой областях и Краснодарском крае температура будет держаться возле отметки в 35 градусов.
В среднем температура по России в сентябре будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса. Лишь в юго-западной Сибири сентябрьские температуры будут соответствовать норме.
Что касается осадков, их количество по всей стране будет колебаться в пределах нормы за исключением Урала и Западной Сибири, где будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.
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Общество , Погода , РИА Новости
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