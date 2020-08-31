Россиян предупредили о непростом сентябре

Первый день нового учебного года будет сопровождаться западным и северо-западным ветром. Изменение погоды произойдет из-за прихода воздушных масс из Атлантики. Температурные показатели опустятся на 8 градусов. Утром температура воздуха достигнет +18 градусов. В полдень станет теплее всего на 2 градуса.

Погода будет облачная, но дискомфортной ее назвать нельзя. Сегодня не лучший день, чтобы начинать учебный процесс. Прогноз на завтра для получения знаний более благоприятный, по мнению руководителя Гидрометцентра страны, сообщают Nation News.