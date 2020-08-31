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Ефремов систематически употреблял наркотики 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Ефремов систематически употреблял наркотики
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал RT.
О том, что артист регулярно использует запрещенные вещества, свидетельствуют материалы экспертизы. О каких именно наркотиках идет речь, неизвестно.
В июне сообщалось, что после смертельного ДТП в крови Ефремова обнаружили следы кокаина и каннабиноидов. Позднее в правоохранительных органах пояснили, что это остаточные следы наркотиков. Там подчеркнули, что их Ефремов «когда-то ранее употреблял».

«На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — сказал представитель правоохранительных органов.

Ранее 31 августа актер, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмелья. Соответствующее заявление Ефремов сделал в Пресненском суде столицы, где слушается его дело.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД
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