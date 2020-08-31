В России утвердили новые правила охоты 

Новая редакция правил охоты в России утверждена в понедельник. В нее вошел список муниципальных образований, где полностью теперь запрещен петельный лов животных, а также в ней закреплено за главами регионов право полного запрета на охоту, сообщает пресс-служба Минприроды

"Минюст России зарегистрировал приказ "Об утверждении Правил охоты". Новая редакция правил подготовлена Минприроды России. Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано — перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы России.

Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.