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В России утвердили новые правила охоты 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
В России утвердили новые правила охоты
Фото: РИА Новости
Новая редакция правил охоты в России утверждена в понедельник. В нее вошел список муниципальных образований, где полностью теперь запрещен петельный лов животных, а также в ней закреплено за главами регионов право полного запрета на охоту, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Минюст России зарегистрировал приказ "Об утверждении Правил охоты". Новая редакция правил подготовлена Минприроды России. Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано — перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы России.
Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.
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Общество , Минюст РФ , Минприроды
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