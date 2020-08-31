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Россиян стали обкрадывать по-новому 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян стали обкрадывать по-новому
Фото: РИА Новости
Во время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в России произошел всплеск мошенничества. За шесть месяцев нынешнего года количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, преступники стали обкрадывать россиян новыми способами, пишет РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Пандемия расплодила в России мошенников
Случаев мошенничества стало больше на 36 процентов (всего 82,5 тысячи). При этом 71 процент преступлений совершался по телефону или через интернет (против 50 процентов за апрель-июнь 2019 года). В два раза также увеличилось число мошенничеств с банковскими картами. Число DDoS-атак выросло на 15 процентов.
Злоумышленники начали использовать несколько новых схем. Они, например, делали рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (например, ВОЗ), предлагали купить справки-пропуска на период самоизоляции и быстро заработать.
Также появилось большое количество подозрительных ресурсов, обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Эксперты указывают, что недавно мошенники начали использовать тему вакцины от COVID-19, создавая соответствующие сайты.
Ранее Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке данных 55 тысяч карт. По информации СМИ, их можно скачать бесплатно на специализированных ресурсах.
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Общество , Visa , Генпрокуратура РФ , ВОЗ , Центральный банк России , РБК
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