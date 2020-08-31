Россиян стали обкрадывать по-новому 

Во время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в России произошел всплеск мошенничества. За шесть месяцев нынешнего года количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, преступники стали обкрадывать россиян новыми способами, пишет РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры

Случаев мошенничества стало больше на 36 процентов (всего 82,5 тысячи). При этом 71 процент преступлений совершался по телефону или через интернет (против 50 процентов за апрель-июнь 2019 года). В два раза также увеличилось число мошенничеств с банковскими картами. Число DDoS-атак выросло на 15 процентов.

Злоумышленники начали использовать несколько новых схем. Они, например, делали рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (например, ВОЗ ), предлагали купить справки-пропуска на период самоизоляции и быстро заработать.

Также появилось большое количество подозрительных ресурсов, обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Эксперты указывают, что недавно мошенники начали использовать тему вакцины от COVID-19, создавая соответствующие сайты.