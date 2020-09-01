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СМИ: Население России сократится в текущем году 

Вечерняя Москва и ещё 31 1 час назад
СМИ: Население России сократится в текущем году
Фото: Вечерняя Москва
Численность населения России в 2020 году может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.
По данным издания, эту информацию подтвердили два близких к правительству источника. Согласно проекту, в текущем году ожидается максимальный спад численности населения России за последние 14 лет. Ситуация начнет улучшаться с 2022 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.
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Общество , Человек года , Михаил Мишустин
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