Начался прием заявок на президентские гранты

В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января, финансирование лучших проектов начнется с февраля следующего года.