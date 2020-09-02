Начался прием заявок на президентские гранты

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Для проведения конкурса в 2017 году был создан единый оператор — Фонд президентских грантов. С начала его работы уже 16 тысяч инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 миллиарда рублей. В прошлом году более 2,1 тысячи НКО стали победителями второго за год конкурса на предоставление грантов президента России, который, по оценке первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко
, стал самым масштабным по числу участников.