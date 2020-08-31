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Россияне предпочли Гарри Поттера «Войне и миру» 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне предпочли Гарри Поттера «Войне и миру»
Фото: ТАСС
Более 40% граждан России хотели бы добавить серию книг писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере в школьную программу. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере, а 30% — книгой писателя Бориса Акунина «Азазель».
Также респонденты хотели бы добавить в школьную программу «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Географ глобус пропил» Алексея Иванова, «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, «Вторую жизнь Уве» Фредерика Бакмана и «Щегла» Донны Тартт.
По 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, по примерно 20% — лагерную прозу, в том числе «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.
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Общество , Борис Акунин , Лев Толстой , Мариам Петросян , Михаил Шолохов , Александр Солженицын , Светлана Алексиевич , Варлам Шаламов , Алексей Иванов , Павел Санаев , Джоан Роулинг , Гузель Яхина , Гарри Поттер
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