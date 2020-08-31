Минздрав опубликовал рекомендации для родителей школьников перед 1 сентября. Ведомство напомнило, что детям грозит не только коронавирус, но и другие болезни.

«Многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется», — подчеркнули в Минздраве.

Врачи призвали родителей объяснить детям, почему коронавирус опасен и зачем нужны меры профилактики. По мнению врачей, взрослые должны убедить детей собственным примером — ношением масок и перчаток, тщательным мытьем рук, минимизацией физических контактов и соблюдением социальной дистанции.

Также родителей попросили контролировать, моет ли ребенок руки и пользуется ли санитайзером.

В Минздраве отметили, что дети также могут столкнуться с заболеваниями глаз, костно-мышечной и соединительной тканей, эндокринной системы. Спровоцировать такие болезни могут «нерациональное питание», чрезмерные зрительные нагрузки и зависимость от гаджетов.

Врачи посоветовали родителям делать гимнастику для глаз вместе с детьми и зарядку.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Ее начнут применять с 1 сентября. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.

Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.