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«Не только коронавирус, но и другие болезни» 

Мария Иванова 22 минуты назад
«Не только коронавирус, но и другие болезни»
Фото: РИА Новости
Минздрав опубликовал рекомендации для родителей школьников перед 1 сентября. Ведомство напомнило, что детям грозит не только коронавирус, но и другие болезни.

«Многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется», — подчеркнули в Минздраве.

Врачи призвали родителей объяснить детям, почему коронавирус опасен и зачем нужны меры профилактики. По мнению врачей, взрослые должны убедить детей собственным примером — ношением масок и перчаток, тщательным мытьем рук, минимизацией физических контактов и соблюдением социальной дистанции.
Также родителей попросили контролировать, моет ли ребенок руки и пользуется ли санитайзером.
В Минздраве отметили, что дети также могут столкнуться с заболеваниями глаз, костно-мышечной и соединительной тканей, эндокринной системы. Спровоцировать такие болезни могут «нерациональное питание», чрезмерные зрительные нагрузки и зависимость от гаджетов.
Врачи посоветовали родителям делать гимнастику для глаз вместе с детьми и зарядку.
Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Ее начнут применять с 1 сентября. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.
Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.
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Общество , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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