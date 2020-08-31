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Россиян обвинили в пренебрежении к профилактике COVID-19 

Павел Тиунов 57 минут назад
Россиян обвинили в пренебрежении к профилактике COVID-19
Фото: ТАСС
Граждане РФ «немножко» пренебрежительно относятся к профилактике заражения коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, с населением страны необходимо постоянно проводить разъяснительную работу, сообщает РИА Новости.
Министр напомнил, что в случае заболевания коронавирусом необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью и обеспечить своевременную изоляцию больного у в целях предотвращения распространения инфекции, а также профилактики заражения других людей.

«К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами», — подчеркнул Мурашко.

При этом министр отметил, что в преддверии 1 сентября следует еще раз напомнить детям о необходимости регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили, что в сентябре в Москве может начаться вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, уже к середине месяца число заболевших COVID-19 может вырасти на 15-20%.
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Общество , Михаил Мурашко , РИА Новости
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