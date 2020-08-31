Папуасы попросили патриарха Кирилла обратить их в православие 

Более 100 папуасов написали коллективное обращение к патриарху. Они попросили его начать православную миссию, чтобы они смогли обратиться в новую веру.

Указывается, что обращение жителей Папуа — Новой Гвинеи в православие началось еще в январе 2020-го, когда там был настоятель прихода Воздвижения Креста Господня иерей Кирилл Шкарбул. Он посетил провинцию Восточный Сепик. После того, как с ним пообщались местные жители, целый клан — около тысячи человек — решил принять православие. В другом месте, на острове Бугенвиль, местные также проявили интерес к этой вере. Новообращенные уже предложили священнику построить храмы в нескольких городах.

«Интерфакс» отмечает, что на прошлой неделе Синод РПЦ расширил сферу пастырской ответственности на Папуа — Новую Гвинею. Большая часть населения считают себя христианами.