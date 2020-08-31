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В парке «Патриот» открылся Духовно-просветительский центр 

ТК «Звезда» 1 час назад
В парке «Патриот» открылся Духовно-просветительский центр
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Занятия предполагается проводить в течение всего учебного года.
Сегодня в парке Патриот состоялось открытие Духовно-просветительского центра. Со словами благодарности строителям выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Мисковец.
Центр, как и Главный храм Вооруженных сил РФ, и музейный комплекс «Дорога памяти», построен в рекордно короткие сроки и в едином с ними архитектурном стиле. Здесь будут проходить обучение слушателей нескольких учебных групп дополнительного профессионального образования, в том числе, помощников командиров соединений и воинских частей по работе с верующими военнослужащими и заместителей командиров по военно-политической работе.
Курсы рассчитаны на два месяца, в общей сложности состоят из 400 часов. В центре будут читать лекции на самые разные темы, такие как «Военная культура» или «Религиозный фактор и безопасность России».
В Центре организована уникальная Школа сестер и братьев милосердия. Предполагается обучение по десять человек. В течение 15 дней будут проходить занятия по уходу за больными — для повышения квалификации и в течение месяца для тех, кто начинает первичную медицинскую подготовку.
Надо сказать, что программа обучения построена с учетом самых современных технологий. Есть учебно-демонстрационные классы с имитацией окружения где имеется и макет госпитальной палаты — терапевтического, хирургического профилей, макет процедурного кабинета, перевязочной, анатомический зал, манекены для отработки приемов сердечно-легочной реанимации. Таким образом, слушатели в ходе обучения могут в полном объеме изучить анатомию, физиологию и патологию человека.
Занятия предполагается проводить в течение всего учебного года. Соответствующее расписание учебных групп включительно по июль 2021 года уже составлено.
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