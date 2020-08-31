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В МВД захотели разрешить полицейским гоняться за преступниками без фуражек 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Полицейским упростят погоню за преступниками
Фото: ТАСС
В МВД России захотели разрешить полицейским догонять преступников и нарушителей без фуражек — соответствующая норма содержится в проекта приказа о правилах ношения форменной одежды. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает Telegram-канал Mash.
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Ранее, согласно приказу, сотрудники МВД должны были носить головные уборы везде: на улице, в машинах и в служебных помещениях. Однако теперь в полицейском ведомстве предложили разрешить сотрудникам догонять нарушителей закона и садиться в патрульные машины без головных уборов.
22 апреля сообщалось, что полицейским в России захотели разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Общество , Армия , МВД
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