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Вакцину от коронавируса пустят в большой оборот 

Артём Кульша 51 минуту назад
Вакцину от коронавируса пустят в большой оборот
Фото: ТАСС
В сентябре начнутся поставки большими партиями вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Министерства обороны России.

«Первые поставки (вакцины. — Прим. ред.) большими партиями начнутся уже в сентябре», — сообщил сегодня Мурашко.

27 августа он сообщил о начале поставок первых доз «Спутника V» в медицинские учреждения в рамках пострегистрационных исследований, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев, в первую очередь медицинские работники и педагоги. Сегодня министр рассказал, что в настоящее время формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, из 40 тысяч человек набрано уже свыше 2,5 тысячи человек.
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Общество , Михаил Мурашко , Министерство обороны , Курчатовский институт
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