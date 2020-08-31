Вакцину от коронавируса пустят в большой оборот 

В сентябре начнутся поставки большими партиями вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Первые поставки (вакцины. — Прим. ред.) большими партиями начнутся уже в сентябре», — сообщил сегодня Мурашко.

27 августа он сообщил о начале поставок первых доз «Спутника V» в медицинские учреждения в рамках пострегистрационных исследований, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев, в первую очередь медицинские работники и педагоги. Сегодня министр рассказал, что в настоящее время формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, из 40 тысяч человек набрано уже свыше 2,5 тысячи человек.