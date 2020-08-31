Названы сроки массовой вакцинации от CОVID-19

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Массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

По словам главы Минздрава, на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса.

«Мы видим, что она безопасна и эффективна», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал в первую очередь прививаться от гриппа пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и маловозрастных детей.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава , российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ , получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.