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В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Названы сроки массовой вакцинации от CОVID-19
Фото: РИА Новости
Массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам главы Минздрава, на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса.

«Мы видим, что она безопасна и эффективна», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал в первую очередь прививаться от гриппа пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и маловозрастных детей.
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.
Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.
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Комментарии
Общество , Алексей Кузнецов , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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