Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В России выявили 4,9 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова 28 минут назад
В России выявили 4,9 тысячи случаев коронавируса за сутки
Фото: ТАСС
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 993, до 995 319 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 4 980 человек, за день до этого — 4 941, еще днем ранее — 4 829.
В 27,2 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 2 405 россиян выписались после выздоровления, 83 пациента с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 809 387 пациентов, 17 176 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (685), Санкт-Петербург (188), Московская область (146), Нижегородская область (138), Калмыкия (132), Ставропольский край (128), Ростовская область (128), Свердловская область (119), Красноярский край (110), Томская область (110).
Менее 100 новых случаев: Воронежская область (98), Волгоградская область (95), Саратовская область (94), Кемеровская область (92), Ульяновская область (91), Краснодарский край (87), Оренбургская область (83), Самарская область (79), Приморский край (79), Иркутская область (78), Дагестан (71), Пензенская область (68), Хабаровский край (68), Мурманская область (67), Ханты-Мансийский АО (66), Кировская область (65), Алтайский край (65), Челябинская область (62), Новосибирская область (60).
Менее 60: Пермский край (55), Бурятия (53), Крым (52), Карачаево-Черкесия (49), Сахалинская область (49), Орловская область (47), Тюменская область (47), Ямало-Ненецкий АО (47), Белгородская область (45), Архангельская область (42), Омская область (41), Якутия (41), Ярославская область (40).
Менее 40: Ивановская область (37), Костромская область (36), Астраханская область (35), Брянская область (33), Вологодская область (33), Калужская область (32), Карелия (32), Ленинградская область (32), Псковская область (32), Башкирия (32), Мордовия (32), Липецкая область (31), Чувашия (31), Амурская область (31), Коми (30), Забайкальский край (30).
Менее 30: Ингушетия (29), Удмуртия (29), Тульская область (28), Татарстан (28), Тыва (28), Владимирская область (26), Рязанская область (26), Кабардино-Балкария (26), Курская область (25), Тамбовская область (25), Тверская область (24), Курганская область (24), Магаданская область (24), Республика Алтай (22), Новгородская область (21), Северная Осетия (21), Хакасия (19), Адыгея (17), Марий Эл (16), Калининградская область (15), Камчатский край (11), Смоленская область (10), Севастополь (9), Еврейская АО (6), Чечня (5).
Как сообщал «Рамблер», к 31 августа в России провели более 36,6 миллиона тестов на коронавирус, 269 тысяч из них — за последние сутки.
Комментарии
Общество , Происшествия , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
03:20
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
Армия
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
00:46
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Ефремов накинулся на журналистов
00:20
Ефремов накинулся на журналистов
Шоу-бизнес
Гейтс испек торт по случаю юбилея Уоррена Баффета
00:41
Гейтс испек торт по случаю юбилея Уоррена Баффета
В мире
Кремль высказался о «пропущенном» звонке Путина Трампу
00:49
Кремль высказался о «пропущенном» звонке Путина Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение