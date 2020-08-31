В России выявили 4,9 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 993, до 995 319 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 980 человек, за день до этого — 4 941, еще днем ранее — 4 829.

В 27,2 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 2 405 россиян выписались после выздоровления, 83 пациента с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 809 387 пациентов, 17 176 человек скончались.

Менее 100 новых случаев: Воронежская область (98), Волгоградская область (95), Саратовская область (94), Кемеровская область (92), Ульяновская область (91), Краснодарский край (87), Оренбургская область (83), Самарская область (79), Приморский край (79), Иркутская область (78), Дагестан (71), Пензенская область (68), Хабаровский край (68), Мурманская область (67), Ханты-Мансийский АО (66), Кировская область (65), Алтайский край (65), Челябинская область (62), Новосибирская область (60).

Менее 60: Пермский край (55), Бурятия (53), Крым (52), Карачаево-Черкесия (49), Сахалинская область (49), Орловская область (47), Тюменская область (47), Ямало-Ненецкий АО (47), Белгородская область (45), Архангельская область (42), Омская область (41), Якутия (41), Ярославская область (40).

Менее 40: Ивановская область (37), Костромская область (36), Астраханская область (35), Брянская область (33), Вологодская область (33), Калужская область (32), Карелия (32), Ленинградская область (32), Псковская область (32), Башкирия (32), Мордовия (32), Липецкая область (31), Чувашия (31), Амурская область (31), Коми (30), Забайкальский край (30).

Менее 30: Ингушетия (29), Удмуртия (29), Тульская область (28), Татарстан (28), Тыва (28), Владимирская область (26), Рязанская область (26), Кабардино-Балкария (26), Курская область (25), Тамбовская область (25), Тверская область (24), Курганская область (24), Магаданская область (24), Республика Алтай (22), Новгородская область (21), Северная Осетия (21), Хакасия (19), Адыгея (17), Марий Эл (16), Калининградская область (15), Камчатский край (11), Смоленская область (10), Севастополь (9), Еврейская АО (6), Чечня (5).

Как сообщал «Рамблер», к 31 августа в России провели более 36,6 миллиона тестов на коронавирус, 269 тысяч из них — за последние сутки.