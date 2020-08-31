СНГ предсказали скорую смерть

Советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что считает ошибкой создание Содружества независимых государств (СНГ), организации для сотрудничества между некоторыми странами бывшего СССР. Такой комментарий он дал на сайте «Познер Online».

«С моей точки зрения, создание СНГ было ошибкой, неудачной попыткой хоть в каком-то виде сохранить СССР», — отметил он.

Также Познер высказал уверенность, что эта организация искусственна и поэтому предсказывает ей скорую смерть.

«СНГ — искусственное образование, которому осталось жить недолго», — подчеркнул журналист.

По словам ведущего, как в СССР главным государством была Россия, так и в СНГ она претендовала и претендует на ту же роль.

Познер пояснил, что у других республик внутри СССР до распада Советского Союза было желание «избавиться от этого "старшего брата"». Он заключил, что некоторые из-за слабости и бедности вынуждены были соглашаться с таким положением вещей и после создания СНГ, но постепенно число таких стран уменьшается.

Ранее Познер порассуждал о преимуществах отсталости России от европейских стран, так как страна, наблюдая за передовыми государствами, может не повторять того, что делали другие. Ведущий также не согласился с тем, что Россия катится в пропасть.

Владимир Познер — 86-летний советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.