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На Сахалине стартовал молодежный слет «ОстроVа-2020» 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
На Сахалине стартовал молодежный слет «ОстроVа-2020»
Фото: страница «Острова.2020» во «ВКонтакте»
Молодежный слет «ОстроVа-2020» стартовал в Южно-Сахалинске, в рамках которого тысяча участников обменяется мнениями о роли молодежи в современном обществе. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам слета, в котором выразил уверенность в том, что форум станет важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов. По его словам, слет может объединить энергичных, неравнодушных юношей и девушек со всей страны.
В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что благодаря мероприятию сотни молодых россиян познакомятся с регионом. «Мы проводим Форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как территории смыслов — как у местной молодежи, так и тех, кто не живет здесь», — сказал он.
В программе мероприятие обсуждение новых форматов диалога о Великой Победе, патриотизме, дискуссии на тему роли молодежи в жизни РФ. Также участники смогут проработать совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области.
Всероссийский молодежный Форум «ОстроVа-2020» продлится до 4 сентября.
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Общество , Валерий Лимаренко , Владимир Путин , Lenta.ru , Южно-Сахалинск
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