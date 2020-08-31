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Минздрав: школьникам будет угрожать не только коронавирус 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Минздрав: школьникам будет угрожать не только коронавирус
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
Родителям школьников нужно поговорить с детьми об основных угрозах пребывания в учебных заведениях в этом году. Детям следует объяснить, какие опасности их поджидают и как от них можно защититься. Об этом рассказали в Минздраве РФ.
В сообщении министерства говорится, что детям нужно напомнить обо всех профилактических мерах, связанных с коронавирусом. Надо донести до ребенка важность частого мытья рук с мылом, ношения маски и перчаток, использования антисептика. Также нельзя забывать о социальной дистанции.
В Минздраве отметили, что в этом году из-за шума по поводу коронавирусной инфекции можно забыть о других опасностях. К примеру, в последние годы у школьников наблюдаются заболевания глаз и эндокринной системы. Они возникают на фоне неправильного питания, сильных зрительных нагрузок, зависимости от смартфонов.
Родителей попросили помочь детям в организации рабочего времени и отдыха. Также ребенку надо объяснить пользу физических упражнений и гимнастики для глаз, пишет РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в России родители встревожены тем, что их ребенок плохо питается в столовой. Возможная причина кроется в невкусной, холодной еде.
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Общество , Образование , Минздрав РФ , РИА Новости , ФедералПресс
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