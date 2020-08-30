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Глава Кубани предложил закрыть горевший заповедник «Утриш» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Глава Кубани предложил закрыть горевший заповедник
Фото: РИА Новости
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил закрыть для туристов заповедник «Утриш», где произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам губернатора Кубани, он посетил место происшествия и не увидел, что режим заповедника соблюдается.

«Столько дорожек, кострищ, мусора», — сказал Кондратьев.

Он также поручил обследовать пострадавшую территорию и рассказал, что в понедельник, 31 августа, обсудит обеспечение покоя заповедника с главой министерства природы России.
Мощный пожар на территории государственного заповедника «Утриш» вспыхнул 25 августа, в регионе ввели режим чрезвычайного положения. Власти начали вывоз туристов с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи. Как отмечали в МЧС России, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.
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Общество , Пожары , Вениамин Кондратьев , МЧС , Краснодарский Край
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