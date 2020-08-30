Глава Кубани предложил закрыть горевший заповедник

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По словам губернатора Кубани, он посетил место происшествия и не увидел, что режим заповедника соблюдается.

«Столько дорожек, кострищ, мусора», — сказал Кондратьев.

Он также поручил обследовать пострадавшую территорию и рассказал, что в понедельник, 31 августа, обсудит обеспечение покоя заповедника с главой министерства природы России.