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Россиянам посоветовали забыть о загранице 

Майк Габриелян 13 минут назад
Россиянам посоветовали забыть о загранице
Фото: РИА Новости
Эксперты выяснили особенности бархатного сезона-2020. В этом году лучше провести в России и забыть про заграницу. Это связано с неопределенностью из-за COVID-19, пишет «Прайм».
В сентябре-октябре спадает ажиотажный спрос на пляжи, но сохраняется хорошая погода. Температура воды в Чёрном море держится на уровне 22 градусов, температура воздуха— 24 градусов. Кроме того, бархатный сезон — возможность отдохнуть в более спокойной атмосфере.
Есть и экономическая выгода: цены снижаются на 20-30% по сравнению с летними. Самое дорогое жилье будет в Ялте — 3,2 тысячи рублей за ночь. Цены в Крыму начинаются от 2 тысяч рублей. Дешевле Сочи и Геленджик — от 1,9 тысячи рублей, Анапа — от 1,7 тысячи рублей.
Осень идеально подходит для оздоровительных поездок, например, в Кавказские минеральные воды, в Белокуриху или в региональные санатории. Там цены тоже будут ниже летних.

«В этом году в отпуск успели съездить 44% респондентов, остальные провели лето на даче или дома. При этом 49,4% отдельно отметили, что планируют отправиться в путешествие осенью или зимой, а 21,2% — в следующем году», — рассказали в одном из сервисов для планирования путешествий.

В бархатный сезон наиболее часто россияне интересуются полётами в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Краснодар, Калининград, Стамбул, Анталию и Екатеринбург.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты проанализировали, сколько стоит аренда дома на Южном берегу Крыма в сентябре.
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