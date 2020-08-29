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Судьба Белоруссии. Главное

«В деле Ефремова мои коллеги заигрались»: адвокат Гроза 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
«В деле Ефремова мои коллеги заигрались»: адвокат Гроза
Фото: globallookpress.com
Судебный процесс над Михаилом Ефремовым вызывает у кого недоумение, у кого — смех, у кого — отвращение.
Действо превращено в спектакль усилиями представителей адвокатского сообщества, стоящими по разные стороны баррикад.
А как оценивают эту историю профессионалы — их коллеги по цеху?
Sobesednik.ru опубликовал мнение известного адвоката Сергея Грозы.

«Мне было неприятно от того, что из реальной, а не киношной трагедии сделали фарс. Я долго терпел, стараясь даже ничего не читать и не слушать об этом деле. Однако…каждый сейчас соревнуется друг с другом, чтобы быстрее и громче остальных сообщить новую пикантную и скабрезную подробность этого дела. Даже таксисты и парикмахеры считают, наверное, уже «хорошим тоном» завести с вами об этом разговор», — огорчен Гроза.

Сергей рассказал, что много думал — почему вокруг именно этого дела кипят нездоровые страсти?
И нашел ответ — этот театр злого абсурда сотворили именно его коллеги по профессии — Пашаев и Добровинский.

«Никто не сделал для семьи погибшего и Михаила Ефремова большего Зла, чем они. Водоворот, который они уже раскрутили, получил новую силу. В него стали втягивать новые лица, никак не связанные с обстоятельствами ДТП. При этом вода в нем с каждым днем становится все грязнее и грязнее.

Мне очень грустно, что непосредственно в этом деле мои коллеги заигрались. Шоу, которое они сами организовали и активно в нем участвуют, не делает чести нашему профессиональному сообществу».

Адвокат обращается к Пашаеву и Добровинскому.

«Я прошу коллег остановиться, Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа».

Как ранее писал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня.
Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИД "Собеседник"
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