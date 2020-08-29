«В деле Ефремова мои коллеги заигрались»: адвокат Гроза 

«Мне было неприятно от того, что из реальной, а не киношной трагедии сделали фарс. Я долго терпел, стараясь даже ничего не читать и не слушать об этом деле. Однако…каждый сейчас соревнуется друг с другом, чтобы быстрее и громче остальных сообщить новую пикантную и скабрезную подробность этого дела. Даже таксисты и парикмахеры считают, наверное, уже «хорошим тоном» завести с вами об этом разговор», — огорчен Гроза.
«Никто не сделал для семьи погибшего и Михаила Ефремова большего Зла, чем они. Водоворот, который они уже раскрутили, получил новую силу. В него стали втягивать новые лица, никак не связанные с обстоятельствами ДТП. При этом вода в нем с каждым днем становится все грязнее и грязнее.
Мне очень грустно, что непосредственно в этом деле мои коллеги заигрались. Шоу, которое они сами организовали и активно в нем участвуют, не делает чести нашему профессиональному сообществу».
«Я прошу коллег остановиться, Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа».