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Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Путин наградил Лебедева госнаградой
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", — говорится в указе.

Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генерального директора компании InfoWatch Наталью Касперскую.
Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева", где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.
Наталья Касперская — соучредитель компании "Лаборатория Касперского", работающей в сфере информационной безопасности. Компания — разработчик программного обеспечения и высокотехнологичных решений для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию 10 лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch, разрабатывающую инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.
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Комментарии 17
Общество , Политика , Артемий Лебедев , Владимир Путин , Наталья Касперская , Лаборатория Касперского
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