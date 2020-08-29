Путин наградил Лебедева госнаградой

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", — говорится в указе.
Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генерального директора компании InfoWatch Наталью Касперскую.
Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева", где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.
Наталья Касперская — соучредитель компании "Лаборатория Касперского", работающей в сфере информационной безопасности. Компания — разработчик программного обеспечения и высокотехнологичных решений для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию 10 лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch, разрабатывающую инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.