Путин наградил Лебедева госнаградой

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева . Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", — говорится в указе.

Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генерального директора компании InfoWatch Наталью Касперскую

Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева", где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.