Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

МИД предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 22 минуты назад
Россиян предупредили об угрозе захвата за границей
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел предупредило россиян, отправляющихся за границу об угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и спецслужб.
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что 22 августа в США был арестован гражданин России Егор Крючков, его обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», — привели статистические данные в МИД.

Спецслужбы США организовывают провокации и даже похищения российских граждан, указали в министерстве.

«Так произошло в 2010 году в Либерии с [летчиком Константином] Ярошенко и в 2014 году на Мальдивских островах с [экс-депутатом Госдумы Валерием] Селезневым, которых без всякого разбирательства насильственно перевезли в США», — напомнили в МИД.

Россияне, оказавшись в руках властей США, нередко сталкиваются с «предвзятым отношением и настоящим правовым произволом». Для «выбивания» признаний по сфабрикованным делам их подвергают психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания. Так было в случае с Марией Бутиной, которую «в США осудили только за ее российский паспорт».
При отказе от признания вины россиян показательно приговаривают к огромным тюремным срокам, что произошло с Ярошенко и Виктором Бутом, напомнили в ведомстве.

«Показателен также пример Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу, поднимавшему на нее руку, о выплате алиментов расценили как вымогательство. При этом ее открыто шантажировали, обещая уменьшить семилетний срок заключения, если она отдаст детей, проживающих в России и являющихся российскими гражданами», — указали в МИД.

Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремль прокомментировали вопрос вакцинации своих сотрудников В Кремль прокомментировали вопрос вакцинации своих сотрудников Опубликованы изменения в ЕГЭ Опубликованы изменения в ЕГЭ Максакова сдала ДНК-тест для установления родства со Сталиным Максакова сдала ДНК-тест для установления родства со Сталиным
Комментарии 3
Общество , Политика , Социология , Егор Крючков , Мария Бутина , Виктор Бут , Госдума , МВД , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Ямале нашли останки мамонта
На Ямале нашли останки мамонта
Вор в законе поплатился за «Башку»
Вор в законе поплатился за «Башку»
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали…
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали…
«Я не верю»: Познер о ситуации с Навальным
«Я не верю»: Познер о ситуации с Навальным
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение