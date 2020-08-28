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Россиян предупредили о наказании за поддельные справки об отсутствии COVID-19 

Вероника Полынина 12 минут назад
Россиян предупредили о новом штрафе из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
За предоставление ложной справки об отсутствии COVID-19 может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов, передает телеканал «Мир 24».
По словам юриста, в первую очередь это касается туристов, которые возвращаются из-за границы и предоставляют на работу поддельные справки об отсутствии заболевания.

«Если выяснится, что такой человек имел положительный тест и заразил кого-то в самолете, в этом случае его могут привлечь к уголовному сроку от 5 до 8 лет с огромным штрафом 200-300 тысяч рублей», — рассказал юрист.

Выявлять нарушителей могут работодатели, страховые компании или Минздрав России.
Шалоносов пояснил, что работодатель может направить запрос в страховую компанию, которая, в свою очередь, всю информацию передает в Минздрав. Если будет выявлен факт фальсификации справки, работодатель может написать заявление в полицию, и сотрудника могут арестовать и оштрафовать на 80 тысяч рублей, а также присудить до 600 часов исправительных работ.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 980 405 человек. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.
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Общество , Минздрав РФ
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