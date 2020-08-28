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В РПЦ сделали заявление о похоронах Ленина 

Вероника Полынина 28 минут назад
В РПЦ сделали заявление о похоронах Ленина
Фото: РИА Новости
В РПЦ считают захоронение тела Владимира Ленина вопросом времени. Об этом в интервью газете «Культура» заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает «Интерфакс».
Легойда отметил, что вопрос захоронения тела Ленина требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода», который выражается в снисхождении к тем людям, для которых вынос Ленина из мавзолея «может стать трагедией».

«Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. (…) Я лично убежден, что в данном случае — это вопрос времени», — заявил представитель Церкви.

При этом, по мнению Владимира Легойды, поклонение телу Ленина является «такой коммунистической пародией на нетленные мощи святых».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году президент России заявил, что тело вождя мирового пролетариата останется в мавзолее на Красной площади.
«Его не нужно трогать. Есть много людей, которые связывают с этим свою судьбу и достижения советских лет. Поэтому туда лучше не забираться», — заявил тогда Путин.
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Общество , Владимир Легойда , РПЦ , Интерфакс
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