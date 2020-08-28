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В РПЦ заявили, что Ленина рано или поздно придется похоронить 

Газета.Ru и ещё 1 52 минуты назад
В РПЦ сделали заявление о похоронах Ленина
Фото: РИА Новости
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что захоронение тела Владимира Ленина является лишь вопросом времени. Об этом он заявил в интервью газете "Культура".

"Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Я лично убежден, что в данном случае — это вопрос времени. Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых", — сказал Легойда.

При этом он призвал проявить снисхождение к тем людям, для кого захоронение пролетарского вождя может обернуться трагедией.
Вопрос о предании земле останков Ильича требует "пастырской мудрости и деликатного подхода", отметил священнослужитель.
Ранее РПЦ не раз призывала власти захоронить тело Владимира Ленина или перенести мавзолей с территории Красной площади. Большинство российских левых партий выступает против подобной идеи.
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Комментарии 38
Общество , Владимир Легойда , РПЦ
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