В июле 2019 года 21-летний Брэндон Кларк выложил в сеть снимки девушки с перерезанным горлом. Убитой оказалась возлюбленная молодого человека 17-летняя блогерша Бьянка Девинс.

Парню показалась, что он увидел, как Бьянка целуется с другим, и на фоне ревности убил «изменщицу». Утром он опубликовал фото мертвой девушки у себя на странице в Instagram и оставил подпись «Прости меня, Бьянка». После этого Кларк попытался совершить суицид, перерезав горло себе, и сам же вызвал полицию. Прибывшие медики успели спасти парня, девушка, к сожалению, умерла.

«Мисс Багдад 2015»Тару Фарес захватили в заложники и расстреляли из-за ее публикаций в социальных сетях. Девушка была известной моделью и блогершей — на момент смерти на ее страницу в Instagram были подписаны более 2 миллионов человек.

Но некоторым людям не нравилось, что Тара публикует «откровенные» фотографии в интернете. Из-за нападок в соцсетях девушке даже пришлось поменять место проживания. Но 28 сентября 2018 года неизвестный преступник взял Тару в заложники, после чего расстрелял и оставил умирать в салоне ее спортивной машины.

В июле 2019 в Москве нашли чемодан с телом голой девушки с перерезанным горлом. Погибшая оказалась известной блогершой. За жизнью Екатерины Каргаполовой в Instagram следили более 80 тысяч человек.

Родители стали переживать, что дочь не выходит на связь и попросили хозяина открыть квартиру, где она проживала. Мужчина обнаружил погибшую в чемодане и вызвал полицию. Убийцей оказался 33-летний тренер футбольной команды Максим Гареев

На допросе мужчина рассказал, что в ту ночь пришел к девушке, чтобы заняться сексом. По словам обвиняемого, Екатерина не испытывала к нему романтических чувств и все, что между ними происходило, «происходило за деньги».

Но под конец вечера что-то пошло не так. Убийца рассказал, что девушка начала «принижать его сексуальное достоинство», смеялась над его финансовым положением и всячески оскорбляла. Далее, по его словам, он не выдержал, взял кухонный нож и нанес ей пять ударов в область груди и шеи.

Питерский блогер Станислав Думкин попал в больницу 13 августа 2017 года. В тот день к журналисту и его друзьям, когда они сидели в парке, подошла компания неизвестных парней. Молодым людям якобы не понравился их внешний вид, а именно шляпа и очки, которые были на Станиславе. В итоге между ними завязалась драка.

Во время потасовки один парень — 23-летний Корней Макаров , сын актера из сериала «Интерны» — толкнул Стаса на землю. Тот упал и сильно ударился головой. Удар оказался смертельным — блогера доставили в больницу, но спустя неделю он скончался, так и не приходя в сознание.

Пакистанский блогер и журналист Махаммад Билол Хан не боялся поднимать в своих постах рисковые и даже «запрещенные» темы. Например, однажды 22-летний парень с сарказмом прокомментировал назначение нового главы спецслужб. Махаммад также писал о сложных взаимоотношениях суннитов и шиитов, и рассказывал о людях, похищенных военными.

Однажды неизвестные люди позвонили блогеру и назначили ему встречу в лесу. Он поехал не один, а вместе с дядей, где их расстреляли преступники.