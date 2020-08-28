Родителей не пустят в российские школы

В связи с пандемией коронавируса все родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат — родителям ограничат доступ в школы, заявили в Роспотребнадзоре . Занятия в российских общеобразовательных учреждениях начнутся 1 сентября, но с особыми условиями: у каждого класса будет свой график занятий и перемен.

Все родительские собрания в этом году будут проводиться онлайн, родителям ограничат доступ в школы, сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители [будут заходить] туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — подчеркнула Яновская.

Кроме того, директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова напомнила, что по рекомендациям Роспотребнадзора учащимся отменят единый звонок: у каждого класса будет свой график занятий и перемен.

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. Будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — уточнила Романова.

Впрочем, несмотря на пандемию школы все-таки начнут работать с 1 сентября, заявлял министр просвещения Сергей Кравцов . Он отметил, что ведомство уже сейчас начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — уточнил Кравцов.

По его словам, при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме. О том, что учащиеся пойдут в школу 1 сентября, министр говорил еще в конце июня. Он подчеркивал, что с учетом ситуации с коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены.

По его словам, 1 сентября в российских школах пройдут традиционные торжественные линейки с соблюдением мер безопасности.

Такое заявление он сделал 9 июля, а днем ранее утверждал, что Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса. Министр пояснил, что торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года все же будут проводиться, но в ином виде. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — отметил он.

Надежду на то, что школьники вернутся к занятиям 1 сентября, выражала и глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». «Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — говорила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что ведомство подготовило специальные рекомендации для организации учебного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В то же время она обратила внимание, что сегодня ситуация с коронавирусом «в общем-то управляемая».

Очные занятия в российских школах прекратились в марте в связи с пандемией коронавируса. В московских учебных заведениях объявили свободное посещение с 14 марта. Спустя неделю столичные школы полностью перешли в онлайн-режим.

Как указанно в разработанных Роспотребнадзором рекомендациях, для возобновления занятий в школах необходимо начинать первый урок в разное время для разных классов и свести к минимуму общение между учениками в ходе учебного дня.

Кроме того, в ведомстве указали на необходимость проводить дезинфекцию помещений во время перемен и не устраивать в школах массовые мероприятия.