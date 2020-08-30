Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В России предложили запретить караоке до конца года. Всё ради безопасности 

Секрет Фирмы и ещё 24 8 часов назад
Россиян оставят без любимого развлечения
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил до конца года запретить развлекательным заведениям предоставлять своим посетителям услугу караоке из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT со ссылкой на копию документа.
Депутат отметил, что многие эксперты, в том числе и зарубежные, связывают караоке с повышенным риском передачи коронавируса, при этом в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4000 новых заболевших.
«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — обратился парламентарий к министру здравоохранения.
По мнению законодателя, заведения, которым запретят предоставлять гостям услугу караоке, смогут продолжить работу как организации общественного питания.
Ранее российские организаторы концертов обратились в Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой разрешить проведение мероприятий в стране. В противном случае индустрию ждёт крах, считают они.
Фото: Pixabay, Pixabay License
У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!
Секрет Фирмы: последние новости
Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды от Путина Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды от Путина Россиян обяжут маркировать животных за свой счёт Россиян обяжут маркировать животных за свой счёт В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Комментарии
Общество , Иван Сухарев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Минкультуры , Госдума , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков
Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков
Дубовицкая высказалась об отношениях Петросяна и Степаненко
Дубовицкая высказалась об отношениях Петросяна и Степаненко
Вопрос закрыт: Статус Крыма больше не будет обсуждаться
Вопрос закрыт: Статус Крыма больше не будет обсуждаться
Калифорния будет платить компенсацию потомкам рабов
Калифорния будет платить компенсацию потомкам рабов
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение