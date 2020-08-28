Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Родителей не будут пускать в школы новом учебном году 

Экспресс газета и ещё 3 37 минут назад
Родителей не будут пускать в школы новом учебном году
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallook
Учебный год — 2020/2021 пройдет с поправкой на коронавирус. Так, изменится формат школьных линеек. Если в Подмосковье детей и их родных ждут на мероприятиях на отрытом воздухе, то в Москве праздник в честь 1 сентября отменен — как и в некоторых других регионах.
Отметить начало школьной жизни смогут только первоклассники и их родители — последних в образовательные учреждения пустят в масках.
После линеек запрет на посещение школы коснется всех родителей: собрания будут проводиться онлайн, а мамы и папы смогут зайти в школу лишь в случае крайней необходимости. Об этом пишет «Царьград», цитируя слова начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галины Яновской.
Ранее «Экспресс газета» писала о мерах, которые будут приниматься в случае подтверждения коронавируса в школе. Если заболеет ребенок, на карантин в 2 недели уйдет весь его класс, если преподаватель-предметник — все дети, у которых он вел уроки.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Экспресс газета: последние новости
В годовщину похорон Аллы Вербер умерла ее мама В годовщину похорон Аллы Вербер умерла ее мама Стала известна страна, в которую первой поставят российскую вакцину от коронавируса Стала известна страна, в которую первой поставят российскую вакцину от коронавируса Выбрана новая «Миссис Россия» Выбрана новая «Миссис Россия»
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , Царьград ТВ , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение