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Зимой будет хуже: какие симптомы приводят к смерти от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 20 1 час назад
Зимой будет хуже
Фото: РИА Новости
В США выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме. ВОЗ в свою очередь опасается, что к зиме смертность от COVID-19 вырастет из-за гриппа, открытия учебных учреждений и ухудшения состояния здоровья пожилых граждан. При этом усугубить ситуацию может и новый синдром, из-за которого пациенты с коронавирусом умирают в три раза чаще.
— США рассчитывают зарегистрировать четыре вакцины против коронавируса к середине сентября. «Мы чувствуем, что мы на правильном пути, даже немного впереди с точки зрения нашей общей цели, которая заключается в производстве десятков миллионов доз безопасных и эффективных вакцин к концу календарного года», — сказал заместитель главы администрации президента США Пол Манго.
— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила к клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от COVID-19. По разным данным, в мире сейчас разрабатывается от 170 до 218 вакцин от коронавируса. Самой перспективной специалисты ВОЗ считают вакцину разработки Оксфордского университета совместно с AstraZeneca.
— В 2020 году в России не появится детской вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, препарат для несовершеннолетних нуждается в дополнительных тестах и исследованиях.
— Готовность приобрести разработанную российскими специалистами вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для производства вакцины уже отобраны три промышленные площадки.
— Индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий обнаружили, что витамин B12 способен блокировать размножение коронавируса. Как объяснила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина, B12 обладает противовоспалительной активностью и влияет на выработку мелатонина.
«Мелатонин в свою очередь является внутренним антиоксидантом, который действительно снимает воспаления и уменьшает нагрузку на кишечник», — отметила медик, добавив, что именно в кишечнике формируются специальные клетки, отвечающие за иммунитет.
— Первый случай повторного заражения коронавирусом в США выявлен в штате Невада. Это всего лишь четвертый случай в мире: один был выявлен на этой неделе в Гонконге и два — в Европе. Они протекали в мягкой форме, в то время как повторное заболевание американца сопровождается тяжелыми симптомами — этим оказались очень озадачены врачи.
«Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью», — заявил директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори.
— Британские ученые выяснили, может ли спрей от комаров служить средством борьбы против коронавируса нового типа. Согласно их данным, если смешать его с частицами вируса в жидком виде, спрей уничтожает их уже через минуту. Однако на синтетическом аналоге человеческой кожи препарат не смог справиться с частицами вируса до конца, поэтому его использование рекомендуют только как дополнительную защиту — в совокупности с масками и перчатками.
— Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу, что так называемые «блокираторы вируса», которые носят на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, неэффективны. Как оказалось, устройства не прошли испытаний при использовании в реальных, а не лабораторных условиях.
— В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе. «Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — рассказал гендиректор предприятия-производителя Александр Новиков.
— Смертность от коронавирусной инфекции может увеличиться к зиме. Об этом заявил региональный директор подразделения по Европе Ханс Клюге. По его словам, повлиять на это могут три обстоятельства. «Первое — это возвращение в школы. Второй феномен — это сезон гриппа. И третий феномен — это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой», — подчеркнул представитель ВОЗ.
— Ученые из Южной Кореи считают, что дети с бессимптомным течением COVID-19 могут долго заражать окружающих. «Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли стать причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими», — говорится в их сообщении.
— Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, умирают в три раза чаще, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета. Этот синдром — совокупность целого ряда отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов.
«Чем больше у вас таких диагнозов, тем хуже исход», — цитирует портал одного из авторов исследования доктора Джошуа Денсона.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Елена Соломатина , Михаил Мурашко , Александр Новиков , Минздрав РФ , ВОЗ , Администрация США , Газета.Ru , США
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