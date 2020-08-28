Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

На всех точно не хватит: Вассерман предрекает России новый дефицит 

Deita.ru 5 минут назад
На всех точно не хватит: Вассерман предрек РФ дефицит
Фото: ТАСС
Дефицит государственного бюджета может легко вылиться в дефицит товаров первой необходимости, считает известный российский политических консультант и эрудит Анатолий Вассерман, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».
По мнению эксперта, само слово «дефицит» хорошо знакомого старшему поколению россиян, успевших пожить в Советской Союзе, так что в истории нашей страны подобное уже случалось. Как отмечает Вассерман, нехватка товаров народного потребления происходит тогда, когда во главу угла становится прибыль конкретного капиталиста, а не интересы общества. Именно по этой причине, как считает эксперт, президент России Владимир Путин затеял новый виток национализации бизнеса, т.к. данный вопрос уже начинает становиться элементом продовольственной безопасности страны.
В стране должен начаться процесс, обратный приватизации: прибыль продовольственного сектора должна идти напрямую в бюджет, а не оседать в карманах «частников». Если этого не сделать вовремя и не наладить устойчивую работу предприятий, которые, в случае разного рода потрясений, могли бы полностью закрыть потребность населения в продуктах питания, то Россию может ждать повторение времён позднего СССР, когда этот самый дефицит расцвёл своим пышным цветом. Всё это вылилось в то, что уже в начале 90-х в стране возникла реальная угроза голода. Так что повторение такого сценария в нынешних условиях может обернуться настоящей катастрофой.
Ситуация, при которой на всех точно не хватит еды для элементарного выживания, для нынешней российской власти неприемлема. Это будет означать, что современное российское государство не может выполнять даже самые базовые социальные обязательства и функции, чего, конечно, Путин допустить никак не может. Опасность дефицита может стать в полный рост в единственном случае, если обстановку в стране сознательно доведут до этого либералы, которые не захотят продавать государству свои предприятия, считает Вассерман.

«Дефицит в Союзе был создан искусственно, так что ситуация вполне может повториться снова», — подытожил эксперт.

Напомним, что президент России высказался о том, что компании, зарегистрированные в офшорах, не должны выводить 100% своей прибыли за рубеж. Также Путин критически оценил ситуацию, при котором доли государства в пакете промышленных предприятий постепенно размываются до совсем незначительных размеров.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Deita.ru: последние новости
Доступность детских садов обсудили в Уссурийске Доступность детских садов обсудили в Уссурийске Андрей Тарасенко: «Когда я уезжал из Приморья, мне хлопали» Андрей Тарасенко: «Когда я уезжал из Приморья, мне хлопали» Антимонопольной службе не понравился инвестор сахалинского аэропорта Антимонопольной службе не понравился инвестор сахалинского аэропорта
Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман , Владимир Путин , РИА "Дейта" , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Видео
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Россия застраховала Белоруссию от революции
00:56
Россия застраховала Белоруссию от революции
Политика В мире
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение