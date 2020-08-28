На всех точно не хватит: Вассерман предрек РФ дефицит

Дефицит государственного бюджета может легко вылиться в дефицит товаров первой необходимости, считает известный российский политических консультант и эрудит Анатолий Вассерман , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».

По мнению эксперта, само слово «дефицит» хорошо знакомого старшему поколению россиян, успевших пожить в Советской Союзе, так что в истории нашей страны подобное уже случалось. Как отмечает Вассерман, нехватка товаров народного потребления происходит тогда, когда во главу угла становится прибыль конкретного капиталиста, а не интересы общества. Именно по этой причине, как считает эксперт, президент России Владимир Путин затеял новый виток национализации бизнеса, т.к. данный вопрос уже начинает становиться элементом продовольственной безопасности страны.

В стране должен начаться процесс, обратный приватизации: прибыль продовольственного сектора должна идти напрямую в бюджет, а не оседать в карманах «частников». Если этого не сделать вовремя и не наладить устойчивую работу предприятий, которые, в случае разного рода потрясений, могли бы полностью закрыть потребность населения в продуктах питания, то Россию может ждать повторение времён позднего СССР, когда этот самый дефицит расцвёл своим пышным цветом. Всё это вылилось в то, что уже в начале 90-х в стране возникла реальная угроза голода. Так что повторение такого сценария в нынешних условиях может обернуться настоящей катастрофой.

Ситуация, при которой на всех точно не хватит еды для элементарного выживания, для нынешней российской власти неприемлема. Это будет означать, что современное российское государство не может выполнять даже самые базовые социальные обязательства и функции, чего, конечно, Путин допустить никак не может. Опасность дефицита может стать в полный рост в единственном случае, если обстановку в стране сознательно доведут до этого либералы, которые не захотят продавать государству свои предприятия, считает Вассерман.

«Дефицит в Союзе был создан искусственно, так что ситуация вполне может повториться снова», — подытожил эксперт.

Напомним, что президент России высказался о том, что компании, зарегистрированные в офшорах, не должны выводить 100% своей прибыли за рубеж. Также Путин критически оценил ситуацию, при котором доли государства в пакете промышленных предприятий постепенно размываются до совсем незначительных размеров.