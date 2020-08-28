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Эксперт назвал самые токсичные продукты с фермерских хозяйств 

Вечерняя Москва и ещё 1 22 минуты назад
Названы самые токсичные продукты с фермерских хозяйств
Фото: pixabay.com
Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский сообщил, что не все натуральные продукты на самом деле безопасны, экомаркировка не всегда гарантирует качество товара и отсутствие пестицидов. Он назвал самые токсичные продукты от фермерских хозяйств.
Любоведский отметил, что пестициды, которые часто используют для того, чтобы уберечь урожай, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно впитывают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен.

— Сегодня в продуктах, овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов, — заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это происходит из-за того, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами. Эти растения обрабатывают ядами для того, чтобы сохранить урожай.
Любоведский порекомендовал искать горох только органического производства, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей.
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Общество , Другое , ИА Sputnik
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