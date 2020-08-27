Путин обратился к россиянам с просьбой

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканала «Россия 24» обратился к российским гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры, предложенные специалистами, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости коронавирусом в России.
«С восхищением еще раз хочу сказать о работе наших медиков. Это в традиции народов России — мобилизовываться, когда приходит угроза. Нужно отдать и должное органам власти федерального и регионального уровня. Во главу угла мы поставили жизнь и здоровье людей. Общая мобилизация и точечные эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик заболеваемости и создать условия для дальнейшей работы», — заявил он.
Также президент опросил россиян по возможности соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты.
«Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул президент.