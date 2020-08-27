Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ 

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Нововведения в законодательстве РФ, которые обязывают подтверждать производство товаров в стране, участвующей в российских госзакупках, способны «отрезать» участие Белоруссии и Казахстана в процессе, сообщает «Коммерсант». Обе страны теперь предлагают свои варианты решения сложившейся проблемы.

Речь в первую очередь идет о лишении возможности участвовать в российских госзакупках компаний, занимающихся сборочным производством с использованием иностранных комплектующих: например, о предприятиях Daewoo bus, Hyundai Autotrans, KazKioti.

Белорусские эксперты в результате предложили подтверждать происхождение товара с учетом доли зарубежных материалов или добавленной стоимости, произведенной на территории ЕАЭС

На острове Хоккайдо, который является ближайшим к российским Курилам, начались совместные летно-тактические учения ВВС США и японской авиации, сообщает «Свободная пресса».

Американцы уверяет, что отработка маневров необходима для поддержания мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учения принимает японская военно-воздушная база Титос. В маневрах участвует около 12 самолетов, в том числе 12 истребителей F-15 и F-16 с привлечением более полутысячи военнослужащих. Российские военные аналитики полагают, что демонстрация совместных американо— японский действий в воздухе связана с грядущим ужесточением позиции Токио по вопросу о «возвращении» части Курильских островов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзинь Пин связаны «братскими отношениями», поскольку оба являются диктаторами, сообщает японское издание «Yahoo News Japan». Несмотря на политический кризис в Минске, Пекин продолжает поддерживать действующего руководителя, поскольку с ним «удобно».

В первую очередь дело касается выхода китайских интересов на европейский рынок через Белоруссию.

Кроме того, страны сближают» идеологические предпочтения, которые выливаются денежно-кредитные отношения и даже в совместную разработку боевых систем, констатируют японские журналисты.

Пекин продолжает поддерживать Лукашенко и в непростой для белорусского президента период противостояния с оппозицией. Самый яркий пример — поздравление главы республики с переизбранием, которое Си Цзинь Пин отправил первым из мировых лидеров.

Центробанк РФ и Visa сообщили о том, что в интернете оказались сведения о более 55 тысяч банковских картах. Журналисты РБК выяснили , что базу данных, в которых содержится информация о клиентах маркетплейса Joom, в Сети предлагают скачать бесплатно всем желающим.

Уточняется, что в базе содержатся первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, а также данные держателя карты: ФИО, номер телефона, электронная почти и адрес проживания.

В компании Joom, которая занимается доставкой китайских товаров по всему миру, журналистам сообщили, что утечка данных произошла еще в марте, после чего были предприняты меры для устранения угрозы дальнейшей потери персональных сведений. РБК отмечает, что в руках злоумышленников оказались данные клиентов почти всех ведущих российских банков.

Некоторые кредитные организации уже заявили о перевыпуске скомпрометированных карт.

Российские нефть и газ в скором времени могут оказаться невостребованными на мировых рынках, заявили эксперты рейтингового агентства Moody’s, чьи слова цитирует «Свободная пресса». Иными словами аналитики прогнозируют, что российская экономика может оказаться «на мировой обочине».

Специалисты подчеркивают, что мировой рынок нефти и газа испытал серьезное потрясение в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В результате значительно снизился спрос на энергоресурсы, который, по мнению экспертов, будет восстанавливаться «шатко и долго». Особенно это касается главных рынков потребления — в Китае, Юго-Восточной Азии и США.

Параллельно, добавляют аналитики, ожидается сокращение инвестиций в нефтегазовые проекты и перенаправление их на альтернативную энергетику. Журналисты полагают, что подобный прогноз является прямой угрозой российской экономической стабильности, поскольку благосостояние РФ в большей степени зависит от доходов бюджет от продажи энергоресурсов.