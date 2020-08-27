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В России опять выявили более 4,7 тысяч случаев заражения 

Мария Иванова 1 час назад
В России опять выявили более 4,7 тысяч случаев заражения
Фото: Рамблер
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 711, до 975 576 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 4 676 человек, за день до этого — 4 696, еще днем ранее — 4 744.
В 23,6 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 6 411 россиян выписались после выздоровления, 121 пациент с коронавирусом умер. За все время от коронавируса в России излечились 792 561 пациент, 16 804 человека скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Больше всего: Москва (637), Санкт-Петербург (184), Московская область (148), Нижегородская область (134), Ростовская область (128), Ставропольский край (120), Свердловская область (119), Волгоградская область (112), Красноярский край (112), Воронежская область (101).
Менее 100 новых случаев: Кемеровская область (98), Саратовская область (97), Краснодарский край (86), Оренбургская область (86), Приморский край (82), Ульяновская область (80), Иркутская область (76), Самарская область (74), Архангельская область (73), Мурманская область (69), Челябинская область (69), Алтайский край (69), Дагестан (65), Ханты-Мансийский АО (65), Хабаровский край (65), Кировская область (63), Пензенская область (62).
Менее 60: Пермский край (58), Сахалинская область (58), Калмыкия (57), Новосибирская область (51), Тюменская область (47), Якутия (44), Астраханская область (43), Томская область (43), Ямало-Ненецкий АО (42), Орловская область (41), Бурятия (41), Ярославская область (40), Карачаево-Черкесия (39), Белгородская область (38), Ивановская область (38), Костромская область (38), Карелия (35), Республика Алтай (34), Крым (34), Курская область (33), Башкирия (33), Мордовия (33), Вологодская область (32), Чувашия (32), Омская область (30). Менее 30: Ленинградская область (29), Татарстан (29), Рязанская область (28), Псковская область (28), Владимирская область (27), Калужская область (26), Тульская область (26), Брянская область (24), Тверская область (24), Коми (24), Тыва (24), Амурская область (24), Забайкальский край (23), Тамбовская область (22), Удмуртия (22), Ингушетия (21), Курганская область (21), Кабардино-Балкария (20).
Менее 20: Новгородская область (19), Северная Осетия (19), Хакасия (19), Калининградская область (18), Смоленская область (17), Адыгея (17), Липецкая область (16), Марий Эл (16), Магаданская область (16), Камчатский край (12), Чечня (4), Еврейская АО (3), Ненецкий АО (2), Севастополь (2), Чукотский АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 27 августа в России провели более 35,4 миллиона тестов на коронавирус, 295 тысяч из них — за последние сутки.
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