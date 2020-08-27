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Россиянам позволят управлять домами онлайн 

Lenta.ru и ещё 3 19 минут назад
Россиянам позволят управлять домами онлайн
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Россиянам позволят управлять своими домами в онлайн-режиме: собственники жилья в многоквартирных домах смогут проводить собрания и голосовать по различным вопросам в электронном виде. Об этом сообщили ТАСС в Минкомсвязи России.
Как пояснили в ведомстве, новый инструмент заработает на базе портала госуслуг. Министерство уже подготовило проект соответствующей поправки, которую планируется внести в Жилищный кодекс России.

«Люди должны почувствовать себя полноценными хозяевами своей земли, своего жилища, дома. Мы также планируем выпустить специальное мобильное приложение, позволяющее сделать простым и интуитивным процесс принятия решений и взаимодействие с управляющей организацией», — подчеркнул заместитель директора департамента по информатизации Минкомсвязи Антон Колыхалов.

По его словам, перед ведомством стояла задача сделать процесс решения вопросов, связанных с управлением домами, максимально простым и прозрачным.
Цифровизация различных сфер жизни россиян предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ
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