Россиянам позволят управлять домами онлайн 

Россиянам позволят управлять своими домами в онлайн-режиме: собственники жилья в многоквартирных домах смогут проводить собрания и голосовать по различным вопросам в электронном виде. Об этом сообщили ТАСС в Минкомсвязи России.

Как пояснили в ведомстве, новый инструмент заработает на базе портала госуслуг. Министерство уже подготовило проект соответствующей поправки, которую планируется внести в Жилищный кодекс России.

«Люди должны почувствовать себя полноценными хозяевами своей земли, своего жилища, дома. Мы также планируем выпустить специальное мобильное приложение, позволяющее сделать простым и интуитивным процесс принятия решений и взаимодействие с управляющей организацией», — подчеркнул заместитель директора департамента по информатизации Минкомсвязи Антон Колыхалов.

По его словам, перед ведомством стояла задача сделать процесс решения вопросов, связанных с управлением домами, максимально простым и прозрачным.