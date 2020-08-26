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«Эльман, защищайте»: Пашаев объяснил возвращение к Ефремову 

Павел Тиунов 13 минут назад
Пашаев объяснил возвращение к Ефремову
Фото: ТАСС
Михаил Ефремов решил вновь заключить соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого однажды отказался, поскольку остальные юристы советуют актеру признать свою вину в деле о смертельном ДТП. Об этом заявил сам Пашаев. Запись высказывания опубликована в Telegram-канале Mash.
Как сообщал «Рамблер», 21 августа Михаил Ефремов, которого следствие считает виновником смертельной автоаварии, заявил, что решил отказаться от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и хочет, чтобы его защищал «адвокат посильнее». Однако несколько дней спустя актер подписал новое соглашение с юристом.
Пашаев, комментируя произошедшее, рассказал, что Ефремов был недоволен его напористой манерой защиты: он постоянно «пресекал» оппонентов, но в рамках закона. В результате поведение юриста сильно «раздражает» прокурора и судью.

«У меня аудиозаписи все есть, потом будет хороший учебник, как должен вести себя профессиональный адвокат», — похвалился Пашаев.

Несколько дней Ефремов искал себе нового адвоката, но все, с кем ему удалось выйти на связь, советовали ему признать вину в суде, отметил юрист. После этого артист позвонил Пашаеву с просьбой о новом соглашении.

«Он говорит: Я понял, что это всё. Эльман, защищайте», — добавил Пашаев.

Он также отметил, что после этого на него обрушилась новая волна «террора». Однако адвокат заявил, что никого не боится и продолжит представлять интересы актера.
Комментарии
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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