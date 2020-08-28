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Судьба Белоруссии. Главное

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

ТК «Звезда»иещё 25
21 минуту назад
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В мире около 1 миллиарда людей живут с психическими расстройствами различной тяжести.
Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей во всем мире. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, вызвав тревоги и страх», - сказал Гебрейесус, запись выступления которого размещена в Twitter.
По его словам, в мире около 1 миллиарда людей живут с психическими расстройствами различной тяжести. Пандемия привнесла нарушения в работу служб по поддержке психического здоровья. Также коронавирус оказал глубокое негативное влияние из-за отсутствия между людьми взаимодействия из-за введенного карантина.
Еще в мае специалисты говорили, что пандемия является стрессовым фактором. Люди реагируют на ситуацию по-разному, в зависимости от своего психического и психологического здоровья. И у них могут развиваться некие психические и психосоматические расстройства.
Комментарии1
Общество,Видео,ВОЗ,
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