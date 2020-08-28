По его словам, в мире около 1 миллиарда людей живут с психическими расстройствами различной тяжести. Пандемия привнесла нарушения в работу служб по поддержке психического здоровья. Также коронавирус оказал глубокое негативное влияние из-за отсутствия между людьми взаимодействия из-за введенного карантина.

Еще в мае специалисты говорили, что пандемия является стрессовым фактором. Люди реагируют на ситуацию по-разному, в зависимости от своего психического и психологического здоровья. И у них могут развиваться некие психические и психосоматические расстройства.