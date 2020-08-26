Чистую воду в Крыму назвали непозволительной роскошью 

Поставщик воды в Крыму заявил, что на данный момент чистая вода из-под крана на полуострове является непозволительной роскошью. До этого жители Симферополя и Симферопольского района жаловались на ржавчину и примеси в водопроводной воде. Об этом сообщает «Интерфакс».

По разным оценкам, водопотери в сетях полуострова достигают 50-80 процентов. Из-за дефицита воды ее подачу ввели по графику. Чтобы вода была чистой, ее нужно фильтровать дважды в сутки, на что уходит 10 тысяч кубометров. Это десятая часть поставок в Симферополь. В условиях засухи компания «Вода Крыма» назвала подобные траты ресурсов невозможными.

«С каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду», — заявил представитель организации.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что страна может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы. Но Киев возобновит ее подачу только для жителей самого Крыма — промышленным предприятиям и военным базам воду не предоставят.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.