Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Чистую воду в Крыму назвали непозволительной роскошью 

Lenta.ru 44 минуты назад
Чистую воду в Крыму назвали непозволительной роскошью
Фото: ТАСС
Поставщик воды в Крыму заявил, что на данный момент чистая вода из-под крана на полуострове является непозволительной роскошью. До этого жители Симферополя и Симферопольского района жаловались на ржавчину и примеси в водопроводной воде. Об этом сообщает «Интерфакс».
По разным оценкам, водопотери в сетях полуострова достигают 50-80 процентов. Из-за дефицита воды ее подачу ввели по графику. Чтобы вода была чистой, ее нужно фильтровать дважды в сутки, на что уходит 10 тысяч кубометров. Это десятая часть поставок в Симферополь. В условиях засухи компания «Вода Крыма» назвала подобные траты ресурсов невозможными.

«С каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду», — заявил представитель организации.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что страна может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы. Но Киев возобновит ее подачу только для жителей самого Крыма — промышленным предприятиям и военным базам воду не предоставят.
Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Последние новости
Россияне назвали пять причин скрывать свою жизнь от родителей Россияне назвали пять причин скрывать свою жизнь от родителей Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг шихана в Башкирии Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг шихана в Башкирии Третьяковку залило Третьяковку залило
Комментарии 43
Общество , Леонид Кравчук , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Суд Белоруссии решил судьбу экс-кандидатов в президенты
Суд Белоруссии решил судьбу экс-кандидатов в президенты
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение