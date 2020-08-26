Большое количество туристов, отдыхающих в Крыму , негативно сказывается на экосистеме полуострова, заявила эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий. По ее словам, уникальность природы региона уходит безвозвратно, сообщает издание «Новости Крыма».

Бабий подчеркнула, что согласно выводам ученых, каждая территория Крыма способна выдержать наплыв определенного количества туристов. Однако рекомендации специалистов, по ее словам, игнорируются, в угоду прибыли. В результате происходят необратимые изменения: в регионе повышается количество пожаров, засух, наводнений.

Также существуют примеры нерационального использования крымских территорий, добавила эксперт. Один из самых ярких –снабжение полуострова водой по Северо-Крымскому каналу. Бабий отметила, что в результате почвы региона оказались сильно засолены.

«Все, что мы называем эндемичностью — непохожестью Крыма, — уходит безвозвратно», — резюмировала она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», после снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, российские туристы по горячему номеру Министерства курортов и туризма республики начали активно интересоваться возможностью посетить Крым. Популярность полуострова возросла на фоне того, что международное авиасообщение с популярными у россиян курортами до сих пор еще не восстановлено.