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Россияне рассказали об отношениях с детьми и родителями 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне рассказали об отношениях с детьми и родителями
Фото: РИА Новости
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос пользователей сети о взаимоотношениях родителей и детей. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».
Так, больше половины «взрослых детей» — 51 процент — обсуждают с родителями все, что происходит в их жизни. 42 процента опрошенных говорят только на определенные темы, а 7 процентов респондентов стараются не посвящать старших в свои дела.
Взрослые назвали пять причин, по которым обсуждают не все темы с родителями: не хотят их волновать (62 процента), сталкиваются с непониманием (44 процента), получают непрошеные советы (31 процент), не получают поддержки (25 процентов) и сталкиваются с агрессией (17 процентов).
Дети, съехавшие от родителей и общающиеся с ними на расстоянии, почти в полтора раза чаще делятся с ними своими жизненными переживаниями. Чем старше возраст опрошенных, тем они более открыты к общению с папами и мамами.
Выяснилось также, что женщины более открыты к общению с родителями по сравнению с мужчинами: среди них 54 процента обсуждают все, что происходит в их жизни, среди мужчин — 46 процентов. При этом мужчины чаще сталкиваются с непониманием или критикой родителей относительно образа жизни — 44 процента против 39.
Половина опрошенных соглашаются с критикой родителей, но остаются при своем мнении. Треть респондентов спорит, чтобы доказать свою позицию, еще треть не обращает внимания на критику. Только 10 процентов опрошенных меняют свою позицию, выслушав аргументы родителей.
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Общество , Lenta.ru
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