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Предсказаны необратимые последствия для Крыма из-за наплыва россиян 

Lenta.ru 20 минут назад
Резкий рост наплыва туристов и вмешательство в геосистему Крыма может иметь необратимые последствия для полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий, передают «Новости Крыма».
По ее словам, учеными уже давно рассчитана допустимая нагрузка на каждую территорию и разработали сценарии ее рационального освоения.

«Любое увеличение антропогенной нагрузки без внимания к выводам научного сообщества может привести к самым негативным последствиям», — заявила эксперт.

В качестве примера Бабий привела ситуацию с Северо-Крымским каналом — с одной стороны, регион получал оттуда воду, с другой — высокую степень вторичного засоления почв.

«Все, что мы называем эндемичностью — непохожестью Крыма — уходит безвозвратно», — заключила она.

Собеседница радиостанции также добавила, что девяностые и нулевые были периодом «бездумного использования пригодных факторов без учета комплексности», когда «во главе всего стояли экономика и рубль» — последствия подобного подхода наблюдаются в настоящее время в виде наводнений, пожаров и засух.
21 августа в Ялте, на популярном крымском курорте, российские отдыхающие пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах. В центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, везде стоит неприятный запах, роятся насекомые, процедуры по дезинфекции проводятся редко.
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Общество , Видео , Республика Крым
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